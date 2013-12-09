Доработка уже работающего проекта на флекс + RED5

Для работающего онлайн видео чата нужен опытный специалист по Флекс ас3

Обязательное условие знание технологий Ред5

Ваша задача исправить косяки что найдем и сделать новую версию, чтобы можно было стать хоть каким то конкурентом к крупным проектам.

оплата по функционалу

с оплатой не тянем, от вас жду того же

завтраки исключены, проект серьёзный, для профессионального флешера будет интересно

оставляйте свои заявки, рассмотрим все кандидатуры

исключаем кандидатуры с отрицательными отзывами, без портфеля или те что просят 100 руб как предоплату.