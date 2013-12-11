Удалить вредоносный код с форума ipb 3

Форум на движке ipb 3 был взломан в шаблон сам добавляется вредоносный код, который появляется после удаления. Мною был найден один шелл, замаскированный под фото - больше ничего найти не смог. тем не менее код снова и снова появляется в шаблоне. необходимо удалить шеллы на форуме и поставить заплатки.