Отслеживание ухода с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок152 просмотра

необходимо написать js скрипт отслеживания ухода посетителя с сайта. Например, при закрытии вкладки, если посетитель посмотрел только одну страницу, выводить окно с заданным текстом.

JavaScript
11 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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