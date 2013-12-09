Отслеживание ухода с сайта

Уважаемые фрилансеры, необходимо создать форму для запроса на расчет по ОСАГО Пример формы, так же как и ее визуализация смотрим здесь http://www.workle.ru/id779778.5/manage/ (жмем кнопку ОСАГО), все это необходимо реализовать для CMS DLE10.0 Далее, ...