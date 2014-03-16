Оптимизация сайта под мобильные телефоны

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки130 просмотров

Требуется оптимизация сайта под мобильные телефоны движок «Yii Framework» на PHP

V5.4.В планшетах всё работает.Требуется оптимизировать под смартфоны и под фичефоны

(обычные телефоны).Под браузеры типа Opera Mini,Boat Browser Mini,

Mozilla Firefox Portable,UC Browser Mini 8 для ОС Андроид.Оплата револьверная каждый

день по факту выполненного объема работ.

PHPYii
11 лет назад
fotograf22
Андрей 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

WebProUkraine
Артём 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

WebProUkraine
Артём 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад