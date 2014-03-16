Нужно настроить цели в Яндекс. директ. вот инструкция: http://unitad.ru/analiz-dannih/nastroika-celi-yandex-metrika/ Не могу ее применить, так как не знаю скрпиты, формы на сайте видимо на скриптах. Плачу 10$
Оптимизация сайта под мобильные телефоны
Требуется оптимизация сайта под мобильные телефоны движок «Yii Framework» на PHP
V5.4.В планшетах всё работает.Требуется оптимизировать под смартфоны и под фичефоны
(обычные телефоны).Под браузеры типа Opera Mini,Boat Browser Mini,
Mozilla Firefox Portable,UC Browser Mini 8 для ОС Андроид.Оплата револьверная каждый
день по факту выполненного объема работ.
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