Джумла 2,5

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Закрыт2 заявки120 просмотров

Есть сайт с кулинарными рецептами. Нужно сделать сниппеты на рецепты. Как это должно выглядеть прикрепляю в файле.

Пишите скро и сумму. Спасибо.

Joomla
11 лет назад
mariashaider
Мария 
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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