Спарсить базу товаров с сайта

Нужно взять любой удобный javascript-калькулятор(либо написать свой) и дополнить(под дизайн этого калькулятора) его кнопками дифференцирования и интегрирования. Операции дифференцирования и интегрирования не нужно реализовывать в калькуляторе, а нужно просто написать ajax-интерфейс, которые бы отправлял запрос ...