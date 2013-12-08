Работы по Wordpress (не сложные, 4-6 часов)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1vcwf7SwXCXRNIQid5nR1KoSJML6_tsqTmfCxXV6cN7M/pub

К нему прилагается блок схема

https://dl.dropboxusercontent.com/u/31218783/bh-d/bhd.jpg

В ТЗ есть несколько вопросов еще, на которые будут ответы. Но они не вносят изменения в функционал.

Все работы на тестовом сервере будут, он уже поднят. http://bhd.vsekotletki.ru/dizain-kvartiry/ Работать надо начать сейчас. Крайний сок у нас – пн. утро. Понятно, что будут какие-то косячки или прочее, но скажем так к пн. надо рабочую версию.

WordPress
11 лет назад
idoziru
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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