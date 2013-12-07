Нужен программист.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки237 просмотров

Требуется программист для выполнения несложных задач.

Первое тестовое задание во вложении.

Оплата по договоренности.

Если готовы выполнить работу, то пишите срок и стоимость.

11 лет назад
tromex-ip
Сергей 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$15
1 день
Ираклий оперативно справился с заданием. И самое главное - очень изящно подошел к решению. Будем обращаться к нему. Рекомендую.
От сотрудничества с Сергеем остались самые положительные впечатления - точная постановка задачи, оперативная оплата

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Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад

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