Нужен специалист по криптовалютам, в основном BitCoin, интересуют серверные вопросы технического типа. Нужна будет консультация по теме генерации монет. Связь по скайпу.
Нужен программист.
Требуется программист для выполнения несложных задач.
Первое тестовое задание во вложении.
Оплата по договоренности.
Если готовы выполнить работу, то пишите срок и стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Ставки скрыты. Прошу сразу указывать свой скайп и телефон. Нашему партнеру нужен человек который приедет к ним в офис и даст развернутую оплачиваемую консультацию (Не по дизайну.). Офис Киев. Левый Берег. ...Закрыт11 лет назад
Задача: проверять и фиксировать индексацию страниц в Яндекс и Google. Логика работы: * в БД создаем таблицу с перечнем адресов страниц (URL) и статусом индексации в Яндексе и Google; * ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте! 1) Необходимо встроить в вёрстку сайта (блок 100%х100% размеров окна браузера) Яндекс карту с нанесенными на ней точками с адресами. Точки должны браться из CSV, где 1 строчка = 1 адрес ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Требуется написать php-скрипт, который мог бы получать экспресс-статистику по аккаунту в Яндекс.Директ за указанный период. Подробнее: * в одном аккаунте создается несколько кампаний для распределения тематик, ...Закрыт11 лет назад
ТЗ по сайту во вложенном файле. Пожалуйста, если возможно - указывайте порядок цен и сроки. Оплата - 100% предоплата через Вебмани с кодом протекции до завершения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужно реализовать фичу как тут, flashplayer.ru/play_23849.php (после загрузки игры) есть ссылка над игрой в правом верхнем углу - развернуть. Она открывает игру на полный экран при этом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $200
Необходим толковый программист с опытом создания компонентов под Joomla 2.5 Есть сырое исполнение компонента платной регистрации, которое нужно отладить/доработать. Так же, хотелось бы кое-какую работу горе-программиста упаковать в некий компонент, который не будет ...Закрыт11 лет назад
- $100
Есть сайт http://nemche.bget.ru Там есть блок с 12 кнопками меню (о нас, фотографии и т.д.). Ниже есть слайдер. Все работает. Нужно совместить слайдер и меню в один блок и заставить их работать, конкретно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад