Нужен специалист по криптовалютам, в основном BitCoin, интересуют серверные вопросы технического типа. Нужна будет консультация по теме генерации монет. Связь по скайпу.
Яндекс.Директ API
Добрый день.
Требуется написать php-скрипт, который мог бы получать экспресс-статистику по аккаунту в Яндекс.Директ за указанный период.
Подробнее:
* в одном аккаунте создается несколько кампаний для распределения тематик, бюджетов и т.п.;
* в каждой кампании может одно или несколько объявлений;
* задача периодически быстро получать данные по статистическим данным кампании.
Исходные данные: id клиента, список id кампаний, период.
Результат: список кампаний с данными по: клики, показы, CTR, средняя стоимость клика, расход по кампании.
Пример подобного отчета из Google AdWords прикреплен к проекту.
P.S. Формированием красивого отчета в html можно не заниматься, достаточно просто массива данных или самого простого html-представления результатов.
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