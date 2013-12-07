Яндекс.Директ API

Добрый день.

Требуется написать php-скрипт, который мог бы получать экспресс-статистику по аккаунту в Яндекс.Директ за указанный период.

Подробнее:

* в одном аккаунте создается несколько кампаний для распределения тематик, бюджетов и т.п.;

* в каждой кампании может одно или несколько объявлений;

* задача периодически быстро получать данные по статистическим данным кампании.

Исходные данные: id клиента, список id кампаний, период.

Результат: список кампаний с данными по: клики, показы, CTR, средняя стоимость клика, расход по кампании.

Пример подобного отчета из Google AdWords прикреплен к проекту.

P.S. Формированием красивого отчета в html можно не заниматься, достаточно просто массива данных или самого простого html-представления результатов.