Здравствуйте! Для сайта NetCat необходимо сделать облако тегов. Версия Standard, облако в комплекте не полагается, но очень нужно. Какие есть варианты?
Два небольших исправления Wordpress
Есть плагин на Wordpress
Нужно настроить галерею
NextGEN Gallery
1. При изменении описаний к фотографиям ничего не происходит на самом сайте. Изменения применяются, если залить новую фотографию или обновить миниатюрки. Нужно чтобы обновлениепроисходило сразу
2. Криво выводятся подписи к картинкам, исправить.
Заявки фрилансеров
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