Два небольших исправления Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки107 просмотров

Есть плагин на Wordpress

Нужно настроить галерею

NextGEN Gallery

1. При изменении описаний к фотографиям ничего не происходит на самом сайте. Изменения применяются, если залить новую фотографию или обновить миниатюрки. Нужно чтобы обновлениепроисходило сразу

2. Криво выводятся подписи к картинкам, исправить.

WordPress
11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров