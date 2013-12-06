Сделать сервис сбора аналитики

сайт сбора статистики о социальных страничках (фейсбук контакт и другие)

функционал

Регистрация пользователя, с напоминалкой пароля

Возможность пополнить баланс (купить подписку) через шлюз интеркасса

2 типа пользования

бесплатный и платный (про аккаунт)

Бесплатный

В личном кабинете, пользователь может добавать 6 страничек из соц сетей

будут

facebook - фан пейдж, фото/post , группа

контакт - группа, паблик страница

twitter - фоловеры акаунтта , ретвиты поста

instagram - фоловеры акаунта, лайки фото

ютуб - просмотры, подписчики, лайки

google - количество google plus подписчиков

как собирается статистика

Бот каждое утро заходит на странички и пишет в базу сколько подписчиков и т д

У пользователя это отображается диаграмками

Дата / подписчики

с календариком выбора показа дат

ТАкже есть экспорт статистики в эксели

в про версии, будет все тоже, но без лимита страничек :)

оплата помесячно, тоесть прошел месяц, списалась сумма.