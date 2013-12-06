Внести изменения в сайт, почистить код, MODX

Требуется программист+верстальщик с опытом по MODX. Нужно внести изменения в функионал, почистить стили, шаблоны, js и CSS. сайт дорабатывался несколько лет одной студией, но как выяснилось разными людьми, поэтому имеются проблемы.

Имеется ТЗ и дизайн изменений - скину приглядевшимся откликнувшимся.

Сразу говорю- нужны только те, кто понимает, готов приступить довольно быстро, не затянуть, и с оплатой через безопасную сделку за конечный результат - промежуточные попытки оплачены не будут.

Кроме ТЗ буду готов отпеть на все ваши вопросы.