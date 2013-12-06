Уважаемые фрилансеры, нам нужен грамотный человек который сможет, правильно и точно написать скрипт для нашего сайта (соц. сеть).
Внести изменения в сайт, почистить код, MODX
Требуется программист+верстальщик с опытом по MODX. Нужно внести изменения в функионал, почистить стили, шаблоны, js и CSS. сайт дорабатывался несколько лет одной студией, но как выяснилось разными людьми, поэтому имеются проблемы.
Имеется ТЗ и дизайн изменений - скину приглядевшимся откликнувшимся.
Сразу говорю- нужны только те, кто понимает, готов приступить довольно быстро, не затянуть, и с оплатой через безопасную сделку за конечный результат - промежуточные попытки оплачены не будут.
Кроме ТЗ буду готов отпеть на все ваши вопросы.
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