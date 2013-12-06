Спец по WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок150 просмотров

Необходим спец по WordPress.

Хорошее знание php и mysql, умение писать компоненты для wp с нуля, создание шаблонов.

Нужен сайт визитка, все тривиально. Будет четкое ТЗ. сейчас оно пишется и разрабатывает дизайн. Верстка не нужна будет.

Работа без предоплаты.

MySQLPHPWordPress
11 лет назад
igorshepe
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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