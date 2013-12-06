Настройка сайта на движке Wordpress

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Закрыт2 заявки161 просмотр

Необходимо настроить сайт на движке Wordpress.Раз в сутки по крону сайт должен брать и публиковать данные из строки таблицы в Google Docs в одну и ту же запись(пост).Каждая строка таблицы - отдельная категория.Просьба откликнуться тем, кто уже имел дело с аналогичными задачами.

WordPress
11 лет назад
relinker
Марк 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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