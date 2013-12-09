Исправить результат поиска

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Завершен6 заявок157 просмотров

Сайт demet.com.ua при введении поискового слова (например "станок") и нажатии поиск в поле поиска видна первая страница результатов, при нажатии на вторую страницу результатов не видно. Необходимо исправить. Предлагайте реальные сроки работы без задержек.

11 лет назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

lucky_luk
Иванович 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо Владимиру, справился с поставленной задачей в срок и профессионально, рекомендую!
Четко поставлена задача, быстрые и внятные ответы на возникшие вопросы. Приятно работать, буду рад сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

lucky_luk
Иванович 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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