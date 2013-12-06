Перенести скрипт

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Здравствуйте, необходимо скрипт видеоплеера перенести с одного сайта на другой. CMS DLE10.1

11 лет назад
den6_6_6
Денис 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад