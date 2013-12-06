Добрый день ! Имеется форма отправки вакансий с сайта (приложение). Необходимо создать аналогичную форму в html и сделать так так чтобы данные отправлялись в базу данных mysql. Все поля указанные в форме. + Поле ...
Перенести скрипт
Здравствуйте, необходимо скрипт видеоплеера перенести с одного сайта на другой. CMS DLE10.1
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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