Отправка простой анкеты в Mysql базу

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Завершен7 заявок171 просмотр

Добрый день ! Имеется форма отправки вакансий с сайта (приложение). Необходимо создать аналогичную форму в html и сделать так так чтобы данные отправлялись в базу данных mysql. Все поля указанные в форме. + Поле статус. С цифрой '1'. Выводить данные нигде не нужно. Просто создать таблицу и чтобы в нее падали записи.

Задача простая. Сделать нужно сразу.

Пжл сразу указывайте срок и стоимость.

HTMLMySQL
11 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Выбранный исполнитель

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
11 лет назад
$8
1 день
Дмитрий сделал все за 1 час - как и обещал. Все отлично работает !

Заявки фрилансеров

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
11 лет назад

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