Отправка простой анкеты в Mysql базу

Добрый день ! Имеется форма отправки вакансий с сайта (приложение). Необходимо создать аналогичную форму в html и сделать так так чтобы данные отправлялись в базу данных mysql. Все поля указанные в форме. + Поле статус. С цифрой '1'. Выводить данные нигде не нужно. Просто создать таблицу и чтобы в нее падали записи.

Задача простая. Сделать нужно сразу.

Пжл сразу указывайте срок и стоимость.