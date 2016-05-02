Доработка сайта на Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки159 просмотров

Необходимо доработать сайт на Joomla 2.5.16+K2 2.6.7 +Kunena 3.0.3 в соответствие с прилагаемым ТЗ. Вкратце: допилить авторизацию, систему комментирования и доработать два модуля.

Joomla
11 лет назад
LuxMag
Михаил 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров