Модифицировать галерею на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок151 просмотр

http://uraken3d.ru/?q=node/12

Галерея должна быть с прокруткой, при щелчке на любом из изображений - оно разворачивается на экран отдельным окном и появляются стрелки прокрутки вправо-влево.

или как тут http://www.bolotkinvladimir.com/2013/11/loft-second-level.html#more

Предыдущий разработчик сделать не смог (не разобрался с движком сайта). Сайт на Drupal

Ваши предложения.

DrupalNode.js
11 лет назад
Uraken
Юрий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Faler
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Все отлично, галерея заработала! -1 балл за лишние телодвижения, все хорошо, но некоторые предложенные фишки были уже некстати, не вписывались в дизайн сайта. Рекомендую внимательно обсуждать ТЗ перед началом работы. Сотрудничеством доволен.
Сначала не поняли друг друга, но потом все решилось, сотрудничеством доволен, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Faler
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад