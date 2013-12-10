Модифицировать галерею на сайте

http://uraken3d.ru/?q=node/12

Галерея должна быть с прокруткой, при щелчке на любом из изображений - оно разворачивается на экран отдельным окном и появляются стрелки прокрутки вправо-влево.

или как тут http://www.bolotkinvladimir.com/2013/11/loft-second-level.html#more

Предыдущий разработчик сделать не смог (не разобрался с движком сайта). Сайт на Drupal

Ваши предложения.