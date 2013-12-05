Перенести сайт на хост и поставить на WP/

доступ к хостингу даю

адрес сайта который нужно перенсти http://svetnadegda.ucoz.ru/

Оплата только Яндекс деньги - если нет доверия оформляйте Сделку без риска

Предоплаты нет, вы можете собрать у себя на хосте и потом перенести, оплата за результат

цену пишите в скайп или в ответе на проект