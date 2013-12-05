Из данных собранных парсером, нужно сделать автоотчеты (по типу сводных отчетов эксель) - 2 шт. отчетов в интерфейсе! 3й отчет - это привязка отчета к http://wordstat.yandex.ru/. Оплата по факту! ...
Сайт на Drupal, модули
Есть сайт на drupal artgroup-jam.kiev.ua, есть дизайн в psd, необходимо донастроить модули и доделать внешний вид сайта согласно дизайну. Напишите свои сроки.
Необходимо сделать таблицу стилей css - для меню, текстовых блоков и тд.
Необходимы 3 модуля:
1) Слайдер на главной
Описание
Основной слайдер - в нем видна одна фото и на ней квадратики - иконки других фото, нажимаем на квадратик - большая фото сменяется. Стрелками слева и справа от слайдера - меняется ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ - другой набор фоток (квадратиков)
Стрелками вправо и влево мы не переключаемся между фотками (квадратиками), а как-бы переключаемся между наборами фото.
Логотип, и две "кнопки" (ссылки) в правом и левом верхнем углах - к слайдеру не относятся, это просто ссылки свертсанные поверх, слайдер движется под ними. Есть отдельный скриншот слайдера.
По предварительным консультыциям высянилось, что делается это на Views (или Views Slideshow)
2) На первую страницу поставить "карусель" с видео с ютуба, вместо той, которая есть сейчас с картинками (или настроить ее для видео)
3) На внутренних страницах - серая область вверху страницы - это картинка в бекграунде. Одна по умолчанию и можно выбрать другую для конкретной страницы. Такой модуль.
Доп инфо: есть два типа внутр. страниц: текстовая страница и блог (как новости). В структуре пункты верхнего меню - 2й, 3й (Проекты, Статьи) - это блоги (точно такие же как новости). В правом верхнем меню - 1й (Артисты) - тоже блог как новости. В среднем главном меню 4й (События) - тоже как новости. Остальные - просто отдельные страницы.
+ поставить фотогалерею которая может встраиваться в страницы. То есть мы можем вывести все галереи сайта (их названия) на странице ФОТО, и можем на любой странице сайта вывести или набор иконок одной из галерей, и там же их смотреть через jquery "вылетание поверх текста", или другой способо отображения.
Насчет дизайна - в приложенных картинках - это и есть дизайн.
Также устраивает всё убрать и сделать заново. Проект небольшой.
Сроки интересуют сегодня или в ближ. время. Для этого один день достаточно. Пишите свои сроки и стоимость. И контактный телефон и скайп. Бюджет умеренный.
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