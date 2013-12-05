Ищу программиста

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок249 просмотров

Уважаемые Фрилансеры!

Очень ищу программиста на удаленку: 25 000 р/в мес.

Опыт работы с популярными CMS

Знание php на хорошем уровне, mysql (понимать чужой код)

Понимание html + css

Знания JS

Умение работать с версткой и дизайном.

5-6 часов в день

Есть перспектива роста ЗП со второго мес.

Прошу указывать свои работы.

Буду ждать предложений)

Спасибо за внимание!

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
sebastiyan1
Руслан 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров