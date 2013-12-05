Задачи для Symfony2 разработчика

$1450
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Необходим разработчик на symfony2.

2 задачи:

1) На уже существующий сайт – видео портал, необходимо написать интеграцию со сторонним веб сервисом для выгрузки видео от них к нам.

2) Написать api для мобильного приложения.

Более подробно по скайпу.

Обязательно иметь возможность разговаривать голосом по скайпу.

Знание git, опыт работы с symfony2 от года.

По времени задач на 3 недели.

Git
11 лет назад
don_Huan
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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