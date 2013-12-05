Доработать сайт

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Закрыт2 заявки161 просмотр

Всем добрый день!

Что есть:

- дизайн;

- верстка (неполная)

- админка (неполная)

- страницы (не все)

- своя цмс.

Что необходимо доделать:

Верстка:

3 страницы подправить

2 страницы с нуля

Коддинг:

- внутренняя валюта (история платежей, покупки внутри сайта);

- приклеить агрегатор и смс защиту

- рефферальные доходы (скрыто для общих пользователей)

- виды пользователей (незарегистрированные, зарегистрированные, рефферальные, админ)

- доработка админки (незначительная)

- форум с закрытыми ветками проектов после финансирования

Вопрос: сколько это будет стоить по деньгам и времени?

11 лет назад
rasder
Алекс 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров