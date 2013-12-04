Сверстать форум на mvcforum

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Закрыт1 заявка109 просмотров

1. надо сделать форум на платформе http://www.mvcforum.com/

2. есть готовый дизайн

3. надо сверстать и натянуть

4. интересует цена (рынок я знаю, палку можно не гнуть)

5. работа без предолпаты, оплата через сайт, либо вмр

11 лет назад
Kuro
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров