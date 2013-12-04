Доработка функционала ИМ на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок113 просмотров

Есть рабочий магазин на Битрикс. Требуется доработать систему регистрации пользователя, получения и сброса пароля, внедрить функционал заказа без регистрации.

11 лет назад
eqlipt
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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