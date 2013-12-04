Исправить ошибку-странность на webasyst

Кратко если

Проблема вот какая, у меня есть магазин, я создал статью (модуль покупал) она на сайте есть, но при клике на статью, открывается другая.

парадокс заметил вот в чем, может совападение конечно, но,

новая статья имеет id =10 открывается статья id=1

В базе все нормально это разные статьи

Движок webasyst - 290

Модуль статьи покупной (неофициальный)