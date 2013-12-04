Исправить ошибку-странность на webasyst

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Кратко если

Проблема вот какая, у меня есть магазин, я создал статью (модуль покупал) она на сайте есть, но при клике на статью, открывается другая.

парадокс заметил вот в чем, может совападение конечно, но,

новая статья имеет id =10 открывается статья id=1

В базе все нормально это разные статьи

Движок webasyst - 290

Модуль статьи покупной (неофициальный)

Webasyst
11 лет назад
sergeymsk
Сергей 
34 года
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Небольшое изменение в коде темы WP

    $5

    Здравствуйте. Необходимо внести некоторые коррективы в формат вывода главной страницы сайта на wordpress. Необходимо, чтобы при формировании главной страницы в цикле(loop) проверялось наличие у каждой записи произвольного поля с именем ...

    LinuxWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт смс псевдоподписки.

    Уже практически все сделано, только надо немного подлатать! 1. http://nametest01.info/ заполняем окна, далее вводим номер телефона 2. появляется окно "Пожалуйста подтвердите указанный вами номер телефона." 3. абоненту приходит смс "Отправьте ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа парсинга

    $50

    Сделать программу парсинга товаров с сайта для последующего импорта в ЦСВи файл или прямо в базу сайта. Сайт http://www.mishaanmarketing.com/ Есть официальная договоренность о возможности скачивания материалов.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт окна ПВХ .

    Внимание - писать только тем, кто делал сайт по окнам ПВХ - заказа СРОЧНЫЙ!!! - главная особенность, наличие 2 калькуляторов + 1 просто в виде формы Пример сайта: пласток . ру ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Информация о поездах с сайта RZD

    $100

    Задача: получать данные с сайта rzd.ru о наличии мест на поезда. Результат работы: 1. Примитивная страница html. На ней поля ввода Откуда, Куда, дата поездки. Календарь брать из стандартных стредств HTML5. ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить платёжные системы к магазину на OpenCar

    Нужно подключить к новому сайту на OpenCart платёжные системы: Киви, Яндекс, Вебмани, интернет-эквайринг банка. Жду ваши предложения с ценой. Оплата – любым способом после выполнения работы. Требуется только опытный специалист, прекрасно знающий эту ...

    Opencart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер

    $100

    Нужно составить скрипт парсера. Парсер должен реализовать разбор входных данных текста. Подробные функции после обсуждения предполагаемых возможностей. Способ оплаты на усмотрение исполнителя: БС, по факту сдачи или поэтапно.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад