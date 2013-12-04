Скрипт смс псевдоподписки.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Уже практически все сделано, только надо немного подлатать!

1. http://nametest01.info/ заполняем окна, далее вводим номер телефона

2. появляется окно "Пожалуйста подтвердите указанный вами номер телефона."

3. абоненту приходит смс "Отправьте ДА для подтверждения"

4. абонент отправляет ДА

ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТЬ 5. Скрипт проверяет оплату и тогда вместо окна "Пожалуйста подтвердите указанный вами номер телефона." появляется другое окно "Оплата совершена Ваш номер заказа : ХХХХ"

НЕКОРРЕКТНО СДЕЛАНО 6. Тем самым и на номер абонента приходит уведомление, вместо этого "Спасибо Ваш код: ХХХХХ" нужно ЭТО - "Оплата совершена, Ваш номер заказа ХХХХХ для проверки статуса перейдите http://nametest01.info/check.php"

НУЖНО ДОДЕЛАТЬ 7. Затем, мы видим розовую заявка в админке nametest01.info/admin.php , заявку рассматриваем, одобряем, и тем самым после того как заявка стала зеленой, то абоненту по смс рассылке через смс-биллинг сразу приходит смс уведомление "Ваша заявка ХХХХХ рассмотрена!"

Дадим доступ к FTP и аккаунт смс биллинга для тестирования

11 лет назад
acc1
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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