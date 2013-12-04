Скрипт смс псевдоподписки.

Уже практически все сделано, только надо немного подлатать!

1. http://nametest01.info/ заполняем окна, далее вводим номер телефона

2. появляется окно "Пожалуйста подтвердите указанный вами номер телефона."

3. абоненту приходит смс "Отправьте ДА для подтверждения"

4. абонент отправляет ДА

ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТЬ 5. Скрипт проверяет оплату и тогда вместо окна "Пожалуйста подтвердите указанный вами номер телефона." появляется другое окно "Оплата совершена Ваш номер заказа : ХХХХ"

НЕКОРРЕКТНО СДЕЛАНО 6. Тем самым и на номер абонента приходит уведомление, вместо этого "Спасибо Ваш код: ХХХХХ" нужно ЭТО - "Оплата совершена, Ваш номер заказа ХХХХХ для проверки статуса перейдите http://nametest01.info/check.php"

НУЖНО ДОДЕЛАТЬ 7. Затем, мы видим розовую заявка в админке nametest01.info/admin.php , заявку рассматриваем, одобряем, и тем самым после того как заявка стала зеленой, то абоненту по смс рассылке через смс-биллинг сразу приходит смс уведомление "Ваша заявка ХХХХХ рассмотрена!"

Дадим доступ к FTP и аккаунт смс биллинга для тестирования