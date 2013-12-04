!!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4 (Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разными) Оплата производится после выполнения проекта, иногда небольшой ...
Информация о поездах с сайта RZD
Задача: получать данные с сайта rzd.ru о наличии мест на поезда.
Результат работы:
1. Примитивная страница html. На ней поля ввода Откуда, Куда, дата поездки. Календарь брать из стандартных стредств HTML5.
Поля ввода расположены в строчку. Поля Откуда и Куда размером 300px X 30px.
Под полями ввода - область вывода результатов найденных поездов. О поезде выводиться вся информация полученная с сайта. Структура вывода примерно также как и на сайте rzd. Стиль rzd повторять не обязательно. Стиль самый простой . Стиль будет формироваться на другом этапе разработки проекта. Дизайн страницы делать не надо. Нужен примитивный вывод данных. Это страница для тестирования.
2. Скрипт "поиска" поездов на php
На этом этапе разработки важен только скрипт "поиска".
Данные должны браться только на сайте rzd.ru.
Данные с сайта rzd должны приниматься в json.
Скрипт обазательно на PHP.
Попробуйте получить данные с сайта rzd прежде чем браться за работу.
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