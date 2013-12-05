!!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4 (Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разными) Оплата производится после выполнения проекта, иногда небольшой ...
Зациклить скрипт обратного отчета
Очень простое задание.
Есть скрипт, дата задается сейчас как в аттаче. Нужно его зациклить - чтобы можно было ввести например три дня и каждые три дня он сам перезапускался.
targetDate: {
'day': 3 ,
'month': 12,
'year': 2013,
'hour': 0,
'min': 0,
'sec': 0
},
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