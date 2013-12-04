Сделать всплывающий блок при наведении на ссылку

Доброго времени суток. Нужно сделать, что бы блок всплывал при наведении на ссылку. Блок уже сверстан. В блоке два выпадающих списка и кнопка "Готово". То есть, нужно сделать что б при наведении на ссылку появлялся блок и пользователь мог там выбрать 2 пункта и нажать "готово". После того как убирается указатель с блока он исчезает.

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Приступить нужно сейчас же.