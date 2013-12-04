Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Задача такая: нужно проверить сайт wordpress на вирусы и устранить их. Когда я желаю поделиться материалом, пишет сайт dietrussia.ru. Вопрос: это также проблема в вирусах? ...
Сделать всплывающий блок при наведении на ссылку
Доброго времени суток. Нужно сделать, что бы блок всплывал при наведении на ссылку. Блок уже сверстан. В блоке два выпадающих списка и кнопка "Готово". То есть, нужно сделать что б при наведении на ссылку появлялся блок и пользователь мог там выбрать 2 пункта и нажать "готово". После того как убирается указатель с блока он исчезает.
Оплата на вм\яд\приват24
Приступить нужно сейчас же.
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