Ищу профессионала YII

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ищу профессионала YII с большим практическим опытом.

Хотел бы брать на постоянной основе уроки по скайпу по использованию этого фреймворка.

Готов платить до 1000 руб в час за консультирование и обучение по скайпу.

Сотрудничество на длительной основе.

Yii
11 лет назад
Dmitri07
Дмитрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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