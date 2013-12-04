Необходимо сделать Парсинг товаров с одного сайта на другой

Есть сайт с которого нужно спарсить товары на другой сайт по прайс-листу (в нём указаны товары подлежащие парсингу).

товаров 15-45 тысяч

Просьба обращатся людей с опытом в данной области,товаров много!