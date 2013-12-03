Свойства в фильтре в виде ползунков

На сайте есть стандартный фильтр. У него только цена показана в виде ползунка.

Нужно чтоб все свойства показывались в виде ползунков.

Свойства все числовые. Cms Битрикс.

Пример http://domus.enabea.com/catalog/komplects/

В проект укажите обязятельно:

1. цену за выполнение работы в usd

2. срок выполнения работы

3. страна проживания

4. есть возможность получить оплату на расчетный счет (наличие ЧП)?