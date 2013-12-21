Требуется спарсить товары с одного сайта на другой. Сайт на который будем парсить работает на OpenCart.
WordPress - правка багов .
правка багов в плагине, шаблоне и слайде.
1) Необходимо сделать всплывающие изображения из галереи по клику, сделать так, чтобы они листались.
2) Поправить вывод данных на страницы, чтобы не переносились строки.
3) Добавить в слайдер маркеры для листания слайдов.
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