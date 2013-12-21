WordPress - правка багов .

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок132 просмотра

правка багов в плагине, шаблоне и слайде.

1) Необходимо сделать всплывающие изображения из галереи по клику, сделать так, чтобы они листались.

2) Поправить вывод данных на страницы, чтобы не переносились строки.

3) Добавить в слайдер маркеры для листания слайдов.

WordPress
11 лет назад
epidemiash
Владимир 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$50
1 день
Не в первый раз... все качественно и быстро. Хорошо все объяснил и показал, спасибо Павлу.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходимо написать чекер аккаунтов на сайте

    Всем привет. Нужно написать простой чекер аккаунтов на одном сайте. На веб или приложении, не имеет значения. Из функционала нужно загружать список аккаунтов в формате login;pass, после чего должен выводиться результат чека. ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить ошибки на сайте самописном php

    Нам нужно исправить на сайте hatynka.net некоторые ошибки, сайт php+smarty шаблонизатор 1. перестало работать размещение баннеров, у нас есть в админке раздел, где мы вставляем код баннера и выставляем с какой ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер.

    $500

    Есть каталог фирм (несколько сотен тысяч). Необходимо 1. Написать механизм ассоциации этих фирм с уже существующими справочниками первые три для старта http://spr.ru http://yell.ru http://flamp.ru ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Web-опросник.

    Необходимо опросить целевую аудиторию (менее 1000 человек) о качестве предоставляемых услуг. Есть ТЗ, список вопросов, логотип. Нужно создать web-опросник. По итогам – собрать статистику в pdf и xml. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Очистить сайт от вируса

    Сайт на самописной CMS, перенаправляет со всех ссылок на виагру и т.д. нужно сегодня. почистить шеллы и закрыть дырки. оплата после того, как 2 дня не будет повторных ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настроить плагин на сайте

    На сайте http://www.club.sochi-kalina.ru/ установлен плагин авторизации через соцсети. Сайт на движке LiveStreet Авторизация через facebook не работает. Необходимо настроить. Прикрепил архив с плагином и инструкцией.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта.

    Добрый день. Требуется создать очень простой «сезонный, новогодний» сайт-визитку на основе готового шаблона http://www.besttemplates.ru/temp03_2297.php. Из шаблона остаются только Дед Мороз и верхнее меню. В центре ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад