Требуется спарсить товары с одного сайта на другой. Сайт на который будем парсить работает на OpenCart.
Исправить ошибки на сайте самописном php
Нам нужно исправить на сайте hatynka.net некоторые ошибки, сайт php+smarty шаблонизатор
1. перестало работать размещение баннеров, у нас есть в админке раздел, где мы вставляем код баннера и выставляем с какой стороны и на какую страницу его разместить, перестало размещать слева баннеры и справа, если сразу несколько задаешь — какая-то видимо ошибка вылезла.
2. на укр и анг версиях главной страницы показывается блог на русском, надо заменить показ на укр и анг http://hatynka.net/ukr/
3. в админке хозяина, где он отмечает занятость, некорректно работает календарь, при добавлении закрытых дат выдает ругательство и невозможно удалить уже отмеченные закрытые даты.
4. гугл почему-то не видит нашего описания сайта, которое написано в тэгах Description и выдает куски из главной страницы, как сделать чтобы увидел? возможно у нас там неправильно заданы эти тэги.
5. разобраться с паролями входов (напишу позже). ошибку исправить.
6. когда хозяин добавляет новый объект на сайт, у нас идет описание, которое он выставляет, и сразу же переход на страницу оплаты, а переход на фотки пропускает, там нужно изменить переход сначала на добавление фоток, а потом на оплату.
7/ Исправить при клике на Контакты хозяина на странице объекта на анг версии сайта слова SAY_YOU_FROM_HATYNKA - на When you call, say you are from Hatynka.net
НЕДОРОГО.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $30Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Нужно написать простой чекер аккаунтов на одном сайте. На веб или приложении, не имеет значения. Из функционала нужно загружать список аккаунтов в формате login;pass, после чего должен выводиться результат чека. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть каталог фирм (несколько сотен тысяч). Необходимо 1. Написать механизм ассоциации этих фирм с уже существующими справочниками первые три для старта http://spr.ru http://yell.ru http://flamp.ru ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо опросить целевую аудиторию (менее 1000 человек) о качестве предоставляемых услуг. Есть ТЗ, список вопросов, логотип. Нужно создать web-опросник. По итогам – собрать статистику в pdf и xml. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте сделать функционал задание в приложениеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен программист с Украины со знанием битрикса. Возможность работать более 6 часов в день. Зарплата почасовая или по проектная.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт на самописной CMS, перенаправляет со всех ссылок на виагру и т.д. нужно сегодня. почистить шеллы и закрыть дырки. оплата после того, как 2 дня не будет повторных ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
На сайте http://www.club.sochi-kalina.ru/ установлен плагин авторизации через соцсети. Сайт на движке LiveStreet Авторизация через facebook не работает. Необходимо настроить. Прикрепил архив с плагином и инструкцией.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется создать очень простой «сезонный, новогодний» сайт-визитку на основе готового шаблона http://www.besttemplates.ru/temp03_2297.php. Из шаблона остаются только Дед Мороз и верхнее меню. В центре ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен php програмист со знаниями wordpress и дизайна, (хорошие знания php, mysql, html, css, javascript) надо будет делать вставки в готовом php коде, а так же изменить дизайн сайта. Оплата по факту конкретного задания — ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад