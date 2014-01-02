Исправить ошибки на сайте самописном php

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Завершен7 заявок147 просмотров

Нам нужно исправить на сайте hatynka.net некоторые ошибки, сайт php+smarty шаблонизатор

1. перестало работать размещение баннеров, у нас есть в админке раздел, где мы вставляем код баннера и выставляем с какой стороны и на какую страницу его разместить, перестало размещать слева баннеры и справа, если сразу несколько задаешь — какая-то видимо ошибка вылезла.

2. на укр и анг версиях главной страницы показывается блог на русском, надо заменить показ на укр и анг http://hatynka.net/ukr/

: http://hatynka.net/eng/

3. в админке хозяина, где он отмечает занятость, некорректно работает календарь, при добавлении закрытых дат выдает ругательство и невозможно удалить уже отмеченные закрытые даты.

4. гугл почему-то не видит нашего описания сайта, которое написано в тэгах Description и выдает куски из главной страницы, как сделать чтобы увидел? возможно у нас там неправильно заданы эти тэги.

5. разобраться с паролями входов (напишу позже). ошибку исправить.

6. когда хозяин добавляет новый объект на сайт, у нас идет описание, которое он выставляет, и сразу же переход на страницу оплаты, а переход на фотки пропускает, там нужно изменить переход сначала на добавление фоток, а потом на оплату.

7/ Исправить при клике на Контакты хозяина на странице объекта на анг версии сайта слова SAY_YOU_FROM_HATYNKA - на When you call, say you are from Hatynka.net

НЕДОРОГО.

PHP
11 лет назад
kievrent
Елена 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$150
4 дня
Смело рекомендую Эрика как настоящего профессионала. Исправил нам кучу ошибок на сайте с самописным кодом. Если у нас будут еще какие-то вопросы - обязательно обратимся.
Отличный заказчик. Четко объяснила задание. Практически всегда была в онлайне и отвечала на возникшие вопросы. И конечно своевременная оплата. Рад был сотрудничать. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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