Исправить ошибки на сайте самописном php

Нам нужно исправить на сайте hatynka.net некоторые ошибки, сайт php+smarty шаблонизатор

1. перестало работать размещение баннеров, у нас есть в админке раздел, где мы вставляем код баннера и выставляем с какой стороны и на какую страницу его разместить, перестало размещать слева баннеры и справа, если сразу несколько задаешь — какая-то видимо ошибка вылезла.

2. на укр и анг версиях главной страницы показывается блог на русском, надо заменить показ на укр и анг http://hatynka.net/ukr/

: http://hatynka.net/eng/

3. в админке хозяина, где он отмечает занятость, некорректно работает календарь, при добавлении закрытых дат выдает ругательство и невозможно удалить уже отмеченные закрытые даты.

4. гугл почему-то не видит нашего описания сайта, которое написано в тэгах Description и выдает куски из главной страницы, как сделать чтобы увидел? возможно у нас там неправильно заданы эти тэги.

5. разобраться с паролями входов (напишу позже). ошибку исправить.

6. когда хозяин добавляет новый объект на сайт, у нас идет описание, которое он выставляет, и сразу же переход на страницу оплаты, а переход на фотки пропускает, там нужно изменить переход сначала на добавление фоток, а потом на оплату.

7/ Исправить при клике на Контакты хозяина на странице объекта на анг версии сайта слова SAY_YOU_FROM_HATYNKA - на When you call, say you are from Hatynka.net

НЕДОРОГО.