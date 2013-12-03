Php програмиист со знаниями wordpress и дизайна

Нужен php програмист со знаниями wordpress и дизайна, (хорошие знания php, mysql, html, css, javascript) надо будет делать вставки в готовом php коде, а так же изменить дизайн сайта. Оплата по факту конкретного задания — я говорю что делать и плачу за это, без каких либо ТЗ. Ориентировочно на пару соток $ работы есть. Договоримся.