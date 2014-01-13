Необходимо поправить самописный код на Drupal

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки137 просмотров

Есть код который накладывает пнг с прозрачным фоном на шаблоны предметов, необходимо уменьшить размер накладываемого изображения и убрать один образец и на его место поставить главную картинку. Скрипт уже работает, только поправить размеры изображений.

Нужен именно программист, а не верстальщик!

Бюджет 30$

Drupal
11 лет назад
kupilogo
61 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Выполнил все быстро и качественно. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад