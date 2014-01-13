Необходимо поправить самописный код на Drupal

Есть код который накладывает пнг с прозрачным фоном на шаблоны предметов, необходимо уменьшить размер накладываемого изображения и убрать один образец и на его место поставить главную картинку. Скрипт уже работает, только поправить размеры изображений.

Нужен именно программист, а не верстальщик!

Бюджет 30$