Требуется PHP программист для удалённой работы в команде. Полная занятость (полный рабочий день, 5 дней в неделю). Работа над интересным проектом. Проект построен на: PHP5, MySQL( Propel ...
Необходимо поправить самописный код на Drupal
Есть код который накладывает пнг с прозрачным фоном на шаблоны предметов, необходимо уменьшить размер накладываемого изображения и убрать один образец и на его место поставить главную картинку. Скрипт уже работает, только поправить размеры изображений.
Нужен именно программист, а не верстальщик!
Бюджет 30$
Выбранный исполнитель
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