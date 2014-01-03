PHP программист, верстальщик

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Закрыт7 заявок314 просмотров

Требуется PHP программист для удалённой работы в команде.

Полная занятость (полный рабочий день, 5 дней в неделю).

Работа над интересным проектом.

Проект построен на:

PHP5, MySQL( Propel ), Smarty(2-3), JQuery...

DKLab_Realplexor

В работе используем Subversion && Skype ( гарнитура обязательна )

Основная задача расширение функционала и поддержка рабочего сайта.

Тема сайта форекс.

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jQueryMySQLPHP
11 лет назад
ReSSeT
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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