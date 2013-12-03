ИМ на движке что поддерживает «Мой склад»

Нужен специалист с прямыми руками и ответственный в работе.

Срочно. Ничего сложного. Необходимо натянуть на двигло и закинуть пару позиций.

Так же необходимо сделать связку с БД «Мой склад».

Все исходники представляются в PSD (вылизаны и вычуханы до идеального состояния)

Жду Ваших предложений.

Бюджет не большой, но таких сайтов будет 3. Как сателиты, меняется только цвет и логотип. Тематика – спортивные товары.

Что поддерживает «Мой склад»

Простая, без программирования, настройка синхронизации с 1С-Битрикс, InSales, WebAsyst Shop-Script, Amiro.CMS, UMI.CMS, UMI.ru, HostCMS, Ecwid, Simpla, SiteEdit, PrestaShop, Magento, Fast-Sales, diafan.CMS. Обработка заказов нескольких интернет-магазинов в единой системе. Загрузка данных о товарах в формате Яндекс.Маркет (YML).

С уважением, Яна Сычёва.