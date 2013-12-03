Корректировки и предложения по улучшению на Joomla

Для сайта http://antiplagiatu.net необходимо внести доработки.

Доработать калькулятор и переделать форму заказа, так же готов выслушать ваши предложения по совершенствованию и улучшению модулей и навигации.

Так же нужно будет разработать модуль интеграции на другие сайты(типа банера).

Подробности в личной переписке.

Бюджет 30.000 руб.

Готов выслушать ваши предложения.