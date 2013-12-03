Корректировки и предложения по улучшению на Joomla

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок118 просмотров

Для сайта http://antiplagiatu.net необходимо внести доработки.

Доработать калькулятор и переделать форму заказа, так же готов выслушать ваши предложения по совершенствованию и улучшению модулей и навигации.

Так же нужно будет разработать модуль интеграции на другие сайты(типа банера).

Подробности в личной переписке.

Бюджет 30.000 руб.

Готов выслушать ваши предложения.

Joomla
11 лет назад
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется удаленный программист

    $10000

    В веб-студию требуется php-программист для постоянной удаленной работы. Требования: - наличие свободного времени (минимум 6 часов в день не включая попить чай пару часов) - превосходное знание php, mysql, js, jq, ajax ...

    AJAXCodeIgniterJavaScriptJoomlaMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать сервис на Zend

    $300

    Нужен программист/команда программистов, которые доделают сервис http://blog.in-vesto.ru/vsic/ до 10 декабря 2013 года. Если вы не можете успеть - лучше не пишите. В данный момент текущий программист работать не ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка фильтра (MODx)

    Приветствую всех! Необходимо донастроить фильтр на сайте (MODx Evo CMS): — настроить автофильтрацию по проставлению чекбокса (сейчас фильрует по кнопке Подобрать); — в один из разделов добавить фильтрацию ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установка на выделенный сервер php скриптов

    Есть сервер с Ubuntu, на нём есть php, mysql Нужно: 1. Выставить права на запуск скриптов из папки www и правильно выставить владельца 2. Проверить требования конфигурации http://clientbase.ru/download/trebovaniya/ (php 5.3) ...

    MySQLPHPUbuntu
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Система отзывов для встраивания в MODX

    Создание несложной системы отзывов на PHP для встраивания в MODX (тотальная интеграция НЕ нужна,просто вывод отзывов на страницу сайта через PHP, админка пусть отдельно будет) Подробное четкое ТЗ прилагается. Просьба в заявках сообщать ...

    MODXPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Новые карты

    Требуется в текущей карте с текущими объектами (http://www.xn--80ahnhigf1ajj.com/?maps&amp;id=2) реализовать возможность: - отображения квартир по параметру "комнат" - 1ком. и/или 2комн. и/или 3 комн.; выбор нужной "комнатности" осуществляется галочкой (сейчас выводятся просто все имеющиеся квартиры); ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать и поставить на cms сайт-каталог

    $100

    Есть сайт-каталог, без корзины. Существующий сайт - http://orfeymusic.ru/. Новый дизайн в приложении. Нужно сверстать и поставить на любую удобную cms. Так же все формы должны быть рабочими (заказ обратного звонка, консультация) с ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видеочат на Клиент-Клиент (без сервера)

    Требуется сделать видеочат, где клиенты перегоняют трафик между собой без участия сервера. Сайт есть. нужен только скрипт. Желательно WebRTC с использованием stun серверов. Вид видеочата: http://img194.imageshack.us/img194/2649/kpj5.jpg Логотип прописывается ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать формы захвата на landing page

    $30

    Два одинаковых сайта продажи елок, один искусственых, один настоящих. Есть формы захвата обратный звонок, 12 разных елок со словом заказать и 3 горизонтальных формы. На сайтах уже сделанные всплывающие окна и кнопки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад