Здравствуйте! Необходимо дописать систему под возможность добавления к товарам mp3 файла. От вас сроки и стоимость работ. Оплата удобным для вас способом.
Сделать формы захвата на landing page
Два одинаковых сайта продажи елок, один искусственых, один настоящих. Есть формы захвата обратный звонок, 12 разных елок со словом заказать и 3 горизонтальных формы.
На сайтах уже сделанные всплывающие окна и кнопки заказа. Все формы должны выполнять задачи:
1) Подписка на just click
2) Отправка смс с префиксами с каждой елки с портала sms.ru
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