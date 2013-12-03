Сделать формы захвата на landing page

Два одинаковых сайта продажи елок, один искусственых, один настоящих. Есть формы захвата обратный звонок, 12 разных елок со словом заказать и 3 горизонтальных формы.

На сайтах уже сделанные всплывающие окна и кнопки заказа. Все формы должны выполнять задачи:

1) Подписка на just click

2) Отправка смс с префиксами с каждой елки с портала sms.ru