Сделать формы захвата на landing page

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Два одинаковых сайта продажи елок, один искусственых, один настоящих. Есть формы захвата обратный звонок, 12 разных елок со словом заказать и 3 горизонтальных формы.

На сайтах уже сделанные всплывающие окна и кнопки заказа. Все формы должны выполнять задачи:

1) Подписка на just click

2) Отправка смс с префиксами с каждой елки с портала sms.ru

11 лет назад
niket
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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