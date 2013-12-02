Примитивный аналог.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Нужно сделать примитивный аналог youdo.com с минимальным набором функционала.

Дополнительно: клиент для мобильной платформы(платформа на выбор исполнителя).

Набросать до 7 числа.

Бюджет ограничен.

11 лет назад
Jezinka
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров