Нужно доработать модуль dle_shop 1.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки99 просмотров

Нужно доработать модуль dle_shop 1.1, а именно исправить ошибку в загрузке фото и добавить загрузку фото к категориям. Изменить способы оплаты

11 лет назад
viktoriya01
40 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров