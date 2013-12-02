Проконсультируйте, пожалуйста. Как это сделано? http://gifts.ru/diarybuilder или http://constr.adjutant.ru Мне сказали,что мне нужен Jquery - специалист, что бы реализовать у себя на сайте такую же штуку. Ну может дизайн будет другой. Какой нужен специалист , насколько это сложно и сколько это может стоить?