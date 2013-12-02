Добрый день. Есть инет магазин на движке cs-cart http://a-savida.kiev.ua , но поскольку поставщик в корне поменял исходный прайс, обновление стало не возможным. Есть файл XML от поставщика. Собственно сама задача: ...
Как это сделано?
Проконсультируйте, пожалуйста. Как это сделано? http://gifts.ru/diarybuilder или http://constr.adjutant.ru Мне сказали,что мне нужен Jquery - специалист, что бы реализовать у себя на сайте такую же штуку. Ну может дизайн будет другой. Какой нужен специалист , насколько это сложно и сколько это может стоить?
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