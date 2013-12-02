Codeigniter – выполняет функцию загрузки прайс листов. Требуется произвести работы согласно тех. заданию. Цена и сроки обязательны! Предложения без указания цены и сроков выполнения рассматриваться не ...
Сервис "покупка на маркете"
Настройка взаимного общения API яндекс-маркета и сайта на доработанном движке Simpla
Задача настроить работу сервиса "покупка на маркете" от Яндекса.
Уточнение, сервис Яндекса уже на сайте работает, т.е. товары на маркет могут выгружаться, нужно настроить именно процесс обмена информацией с сервисом "покупка на маркете"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходим скрипт который будет расставлять картинки как вконтакте. Условия: 1. Вы должны предоставить рабочий вариант с заливкой любых картинок на своем вебхосте. 2. Должны быть задаваемые параметры ширины ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. Есть 3 рабочих сайта: на Джумле (используется, в основном, как форум - Кунена), на Вордпрессе (блог и статичные страницы) и флэш (развернутая визитка). Нужно объединить их в один Портал, с единым дизайном и управлением. ...Закрыт11 лет назад
- $5
Добрый день. Возможно, удастся ограничиться лишь консультацией (которая будет оплачена), исправление ошибки после установки модуля. В прикрепленном файле описание проблемы/задачи. Возможно дальнейшее сопровождение проектаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Периодически пользователь не может авторизоваться на сайте, смена пароля не помогает, пишет неверный логин или пароль. Разобраться в причине и устранить ее.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Привет, Дорогой Коллега! Предлагаю твоему вниманию решение офигенной, но не очень сложной задачи. Имеется интернет-магазин на опен-карте. Для него необходимо сделать следущее: • Вставить счетчики яндекс.метрики; ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
Задача. Создать одностраничник по шаблону http://oneturn.coralixthemes.com/01/image3.html, Заменить контент согласно приложенному файлу, Форма для отправки данных (валидация данных, сообщение об успешном отправлении данных для пользователя, отправка данных админу на почту) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Есть постоянные заказы. Верстка + программинг. дизайн и тз предоставляется. Мы студия, соотв ищем аутсорс разработчиков. Разработка на framework с учетом оптимизации под высокие нагрузки. Для понимания ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Проект разрабатывается около года. Сейчас трудится 1 программист, по объему он не справляется. Магазин сделан на Wordpress + свой плагин магазина. Который постоянно дорабатывается. Что требуется от человека: ...Закрыт11 лет назад
Как это вообще должно работать: пользователь заходит на сайт, и видит окошко, куда можно разговаривать. После того как пользователь послал сообщение, оно прилетает на выбранный джаббер аккаунт. Получатель этого сообщения может написать ответ и оно ...Закрыт11 лет назад