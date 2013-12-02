Сервис "покупка на маркете"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Настройка взаимного общения API яндекс-маркета и сайта на доработанном движке Simpla

Задача настроить работу сервиса "покупка на маркете" от Яндекса.

Уточнение, сервис Яндекса уже на сайте работает, т.е. товары на маркет могут выгружаться, нужно настроить именно процесс обмена информацией с сервисом "покупка на маркете"

http://help.yandex.ru/partnermarket/purchase/about.xml

11 лет назад
PryDeX
Даниил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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