Объединение нескольких сайтов

1. Есть 3 рабочих сайта: на Джумле (используется, в основном, как форум - Кунена), на Вордпрессе (блог и статичные страницы) и флэш (развернутая визитка). Нужно объединить их в один Портал, с единым дизайном и управлением.

2. Рабочий форум необходимо сделать закрытым (вход по паролю), внутри форума сделать возможность создания закрытых групп (пароль). Например: форум - это закрытая Школа (общая площадка для доступа только учащихся школы). Внутри него каждый класс имеет свой форум.

3. Перенести на новый сайт весь контент, проверить юзабилити.

4. Анти-спам решение без удаления "старых" комментариев.

5. СЕО-оптимизация (желательно, но не обязательно).

6. Все работы провести без перерыва в работе сайтов.

7. Срок - к Новому Году.