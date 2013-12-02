Codeigniter – выполняет функцию загрузки прайс листов. Требуется произвести работы согласно тех. заданию. Цена и сроки обязательны! Предложения без указания цены и сроков выполнения рассматриваться не ...
Объединение нескольких сайтов
1. Есть 3 рабочих сайта: на Джумле (используется, в основном, как форум - Кунена), на Вордпрессе (блог и статичные страницы) и флэш (развернутая визитка). Нужно объединить их в один Портал, с единым дизайном и управлением.
2. Рабочий форум необходимо сделать закрытым (вход по паролю), внутри форума сделать возможность создания закрытых групп (пароль). Например: форум - это закрытая Школа (общая площадка для доступа только учащихся школы). Внутри него каждый класс имеет свой форум.
3. Перенести на новый сайт весь контент, проверить юзабилити.
4. Анти-спам решение без удаления "старых" комментариев.
5. СЕО-оптимизация (желательно, но не обязательно).
6. Все работы провести без перерыва в работе сайтов.
7. Срок - к Новому Году.
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