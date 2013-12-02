Верстка + натяжка на NetCat + компоненты NetCat

Добрый день! Необходимо написать ПАРСЕР, чтобы он брал e-mail адреса — вот с таких ресурсов — http://dzr.all-gorod.ru/infopage/vostok, http://dzr.all-gorod.ru/infopage/dvm, http://dzr.all-gorod.ru/infopage/master-tsc и т.д. И так из ВСЕХ рубрик сайта — http://dzr.all-gorod.ru/ (то есть ...