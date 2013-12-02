Верстка + натяжка на NetCat + компоненты NetCat

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

1. Верстка макетов HTML5

2. Натяжка верстки представительского сайта.

3. Создание компонентов сайта на NetCat по ТЗ.

Только оперативная работа. Заинтересованным предоставлю подробности.

HTML
11 лет назад
simanov52
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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