Сайт на Битрикс + 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок133 просмотра

1. Устранение дублей страниц.

2. Создание блока "новости" на главной странице

3. "перенос" каталога на главную стр.

4. Оптимизация скорости загрузки сайта.

5.Решение проблем в корзине.

6.Доработка фильтра. Добавление новых параметров фильтрации.

7. ЧПУ

8. Возможно, верстка

11 лет назад
kirillinff
Александр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров