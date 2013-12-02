На работающем сайте нужно настроить каталог sobi2: ПРОГРАММА МИНИМУМ 1. Сделать по образцу (расположение, порядок, состав и содержание) отображение объектов в общем списке с логотипом компании • образец: http://www.estateline.ru/companies/sales-production/varnish-glue ...
Допилить существующий wordpress сайт - кодинг
Есть действующий сайт на вордпрессе (таксономии, произвольные поля, небольшой php кодинг в function).
Нужно внести ряд изменений.
От вас - стоимость часа работы.
Подробности обсуждаются с потенциальными исполнителями. Безопасная сделка или электронные деньги.
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